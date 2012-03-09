以色列称近期不会袭击伊朗

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透耶路撒冷3月8日电(记者 Ori Lewis)---以色列总理内塔尼亚胡周四称，以色列将观察对伊朗的制裁是否奏效，未来数日或数周不会袭击伊朗核设施。
内塔尼亚胡在接受以色列Channel 10电视台采访时表示：“我现在还没开始掐时间。这不是几天或几周的事，但也不会拖上几年。这点大家都明白。”
内塔尼亚胡曾暗示，如果伊朗继续无视主要国家针对伊核项目的外交压力，以色列可能诉诸武力。
他说：“如果此事能和平解决，如果伊朗决定终止核项目，我们将很高兴。”
“如果他们停止核项目、拆除库姆核设施、停止铀浓缩，我将欣喜之至。我相信所有以色列公民都会感到高兴。”
消息人士透露，内塔尼亚胡周一在华盛顿与美国总统奥巴马会晤中称，以色列尚未就袭击伊朗核设施作出决定。
但他也未表露出放弃该选项的迹象。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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