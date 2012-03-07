六大国同意与伊朗重启核谈--欧盟阿什顿

路透布鲁塞尔3月6日电（记者 Justyna Pawlak）---欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿（Catherine Ashton）周二称，六大国已经接受了伊朗就其核项目举行会谈的提议。伊朗核谈停滞已有一年之久，外界日益担心局势恶化或演变成一场新的中东战争。

俄罗斯此前表示，伊朗上月的信函表明该国眼下准备好认真对待核谈，应尽快重启面对面的对话。

随着以色列对伊朗动武的声音日渐加大，六大国与伊朗举行会谈或令危机得以缓和。这场危机已经推动国际油价飙升，并有将美国卷入战争之虞。

伊朗核谈代表贾利利（Saeed Jalili）2月向阿什顿致信称，伊朗希望重启核谈，并表示会在谈判时提出“新方案”，但没有透露详情。

阿什顿与六大国代表进行数周磋商後代表他们在声明中称：“今天，我对贾利利博士2月14日的来信作出了回复。我已经表示愿意与伊朗就核问题恢复谈判。”

阿什顿代表美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国六国就此事与伊朗接洽。她说，眼下必须要做的是敲定会谈的时间和地点。

她在回复贾利利的信函中说：“我们的总目标依然是，在尊重伊朗和平使用核能权利的同时，要找到一个经各方全面协商的长期解决方案，重建国际社会对於伊朗核项目仅限於和平目的的信心。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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