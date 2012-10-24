白宫称美国没有与伊朗举行双边谈判安排

路透空军一号10月23日电---美国白宫新闻秘书卡尼（Jay Carney）周二称，美国总统奥巴马对与伊朗举行双边谈判持开放态度，但美国没有安排任何谈判。

卡尼对记者称：“我们一直对双边谈判持开放态度，但我们没有这方面的安排，也没与伊朗达成举行双边谈判的协议。”

《纽约时报》近日援引奥巴马政府官员的话称，美国和伊朗已原则上同意就伊朗核问题举行一对一的谈判。但白宫和伊朗均对此报导予以否认。

奥巴马在美国总统竞选终极辩论上表示，他长期以来一直向伊朗提供了进行双边谈判的可能性。卡尼也重申了这一观点，他称：“只要伊朗对举行谈判持认真态度，我们就会一直对寻求谈判持开放态度。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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