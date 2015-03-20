奥巴马称今年是美国和伊朗谋求不同关系的最佳时机

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿3月19日 - 美国总统奥巴马周四向伊朗人民及领导人传递信息，称今年是数十年来美伊两国谋求不同关系的“最佳机会”。
奥巴马称，伊朗与西方大国之间的核谈判取得进展，但仍存在分歧。
“这种时刻可能不会很快再来，”奥巴马在诺鲁孜节（Nowruz，伊朗新年）之际发表致辞称。“我认为，我们两国有通过和平方式解决此事的历史性机会，我们不应当错过这个机会。”
伊朗与六大国正在寻求达成全面协议，以伊朗遏制最敏感核活动至少10年，来换取逐步结束对伊朗的制裁。六大国的目标是在3月底前完成最终协议的框架，然后在6月30日前达成全面协议。
奥巴马在致辞中称，“未来几天和几周至关重要。我们的谈判已取得进展，但仍存在分歧。在我们两国及其他国家中，仍有些人反对通过外交途径解决此事。”
“我想告诉你们--伊朗人民，我们必须一起为我们寻求的未来努力。”奥巴马还称：“今年，我们有数十年来谋求我们两国间不同关系的最佳机会。”
奥巴马称，参与谈判的的伊朗官员需要在让伊朗继续走当前被孤立、被制裁的道路，还是让国家走上与其他国家进行更多贸易和投资的道路这两者之间做出选择。
“现在这一点至关重要，”奥巴马说。“这种时刻可能不会很快再来。我认为，我们两国有通过和平方式解决此事的历史性机会，我们不应当错过这个机会。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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