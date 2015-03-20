奥巴马称今年是美国和伊朗谋求不同关系的最佳时机

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月19日 - 美国总统奥巴马周四向伊朗人民及领导人传递信息，称今年是数十年来美伊两国谋求不同关系的“最佳机会”。
奥巴马称，伊朗与西方大国之间的核谈判取得进展，但仍存在分歧。
“这种时刻可能不会很快再来，”奥巴马在诺鲁孜节（Nowruz，伊朗新年）之际发表致辞称。“我认为，我们两国有通过和平方式解决此事的历史性机会，我们不应当错过这个机会。”
伊朗与六大国正在寻求达成全面协议，以伊朗遏制最敏感核活动至少10年，来换取逐步结束对伊朗的制裁。六大国的目标是在3月底前完成最终协议的框架，然后在6月30日前达成全面协议。
奥巴马在致辞中称，“未来几天和几周至关重要。我们的谈判已取得进展，但仍存在分歧。在我们两国及其他国家中，仍有些人反对通过外交途径解决此事。”
“我想告诉你们--伊朗人民，我们必须一起为我们寻求的未来努力。”奥巴马还称：“今年，我们有数十年来谋求我们两国间不同关系的最佳机会。”
奥巴马称，参与谈判的的伊朗官员需要在让伊朗继续走当前被孤立、被制裁的道路，还是让国家走上与其他国家进行更多贸易和投资的道路这两者之间做出选择。
“现在这一点至关重要，”奥巴马说。“这种时刻可能不会很快再来。我认为，我们两国有通过和平方式解决此事的历史性机会，我们不应当错过这个机会。”(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率