伊核谈判框架协议或为奥巴马“外交优先”策略平添佐证

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月2日 - 美国总统奥巴马在当年大选时的竞选主张之一是结束美国的海外作战，寻求以非暴力的方式解决冲突。

世界六大国与伊朗周四达成的初步核框架协议，是迄今为止奥巴马“开放式”外交政策的最大成果，或可有助于形成一份外交政策遗产。但现在这份遗产充其量只能算是一小步。

美国政府一名高层官员称，除了阿富汗之外，奥巴马在过去六年的总统任期内，在对外政策方面在伊朗问题上花费的时间最多。

共和党主导国会以及2016年大选临近，令奥巴马在最后两年总统任期内制定国内政策的能力减弱，但若能够与伊朗达成一项最终的全面核协议，奥巴马的支持率则可望获得提升。

美国保守派嘲笑奥巴马2011年从伊拉克撤军，2013年又未能践行轰炸叙利亚的威胁。尽管如此，奥巴马却依然坚信外交手段是解决伊朗核问题的最佳途径。

“如果国会破坏了伊朗核协议……那外界会指责是美国造成了外交败笔，国际社会的团结将被打破，冲突之路将会扩大，”他周四对记者表示。

“美国人民理解这一点，这就是为何多数人坚定地支持通过外交方式解决伊朗核问题，”他补充说道。2008年的许多民调显示，美国人的厌战情绪帮助奥巴马登上总统之位。

为了阐明在伊朗问题上的立场，奥巴马还举了共和党总统尼克森与里根曾与前苏联达成核军备控制条约的先例。

他引述肯尼迪的话称，“我们决不要出于恐惧而谈判，但我们决不能害怕谈判”。

**对核谈细节一丝不苟的奥巴马**

助手称，奥巴马熟知核谈细节，他定期与高级助手们交谈，甚至在框架协议宣布的前一天半夜依然如此。

“他极为详尽地审阅了针对伊核项目的核查工作的性质，”一名要求匿名的美国高层官员说道。

曾经服务过多位美国总统的职业外交官、现就职于兰德公司的多宾斯（James Dobbins）称，周四达成的初步协议支持了奥巴马以外交方式解决冲突问题的倾向。

“如果你想证明与对手对话比与朋友对话更重要这条原则，那么这就是很好的例子，”多宾斯说道。

现就职于布鲁斯金学会的艾因霍恩（Robert Einhorn）曾担任美国伊核问题谈判代表。他表示，现在就宣布奥巴马的外交策略已获得胜利，为时尚早。

“这是证明吗？还不到时候，”他说道。“还有数月的更加艰苦的谈判工作要进行。”（完）