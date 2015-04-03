《分析》伊朗与六大国达成框架协议，但重返国际油市仍需时日

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿/纽约4月2日（记者 Timothy Gardner/Jonathan Leff） - 伊朗与六大国周四就其核项目达成框架协议，伊朗或许最终能够在全球石油市场收复失地，但这几乎不太可能在明年之前实现。

根据协议，西方国家在对伊朗遵守协议条款的情况感到满意之前不会取消各项制裁措施，而且谈判代表们要在6月30日前敲定全面协议。鉴于此，伊朗原油出口在2016年之前大幅增长的几率不大。

周四交易时段，市场最初预期该协议会让伊朗原油出口在数月内开始增长，布兰特原油期货价格承压，一度最多下跌5%至每桶54美元，但随后市场开始考量伊朗原油出口回升的时间，布伦特原油期价反弹，收市时已回升至55美元上方。

能源研究公司Rapidan Group总裁、美国前总统小布什的前顾问鲍勃·麦克纳利（Bob McNally）称，全面协议实施后，伊朗很可能需要“数月时间去落实和遵守，而且各方可能很难在6月30日的目标日期前达成全面协议”。

哥伦比亚大学全球能源政策中心创始主任、美国总统奥巴马的前顾问Jason Bordoff持类似看法。他说：“伊朗石油重返全球市场需要时日，最早也要等到2016年。”

对于沙特、伊拉克及其他石油输出国组织成员国而言，这或许是让他们窃喜的好消息。这些国家担心，伊朗石油生产快速反弹，会为油价再添压力。受全球石油供应过剩影响，油价自去年夏季以来跌幅已达50%。

这可能也意味着这个夏季将诡谲难测。石油输出国组织（OPEC）将在6月5日召开会议，为该组织去年11月决定不顾油价下跌维持石油产出以来的首次会议。

与此同时，全球原油需求回升速度超过预期，加之美国页岩油生产增速明显放缓，令全球石油市场面临更多不确定性。

**制裁可能“恢复”**

根据伊朗与世界大国在瑞士发布的行动计划声明，国际原子能机构（IAEA）“证实伊朗采取了所有与其关键核项目相关的措施”后，美国和欧盟才会暂停他们的制裁。

“如果伊朗不履行承诺，这些制裁将会恢复。”

大多数市场专家曾表示，他们认为在制裁放松后的六个月内，伊朗原油出口日增长量介于20-60万桶。

鉴于需要进行新的投资以重振石油行业，伊朗石油生产在2016年下半年前不太可能全面恢复。就这也还是乐观的预估。

“即使在6月签署协议，制裁至少在半年至一年内都不太可能开始放松，”Energy Aspects分析师周四在报告中称。

潜在买家是否认定美国和欧洲大国不太可能就其违反制裁进行惩罚，因而提早加大购买力度，也是个未知数。（完）