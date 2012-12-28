伊朗提出核查帕琴基地的前提条件

法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
路透迪拜12月27日 - 伊朗工人通讯社周三引述该国副外长Hassan Qashqavi的话报导称，如果外界放弃威胁伊朗的做法，伊朗将允许联合国核查人员进入帕琴（Parchin）军事基地，外界怀疑该基地被用于与核武器相关的工作。
国际原子能机构认为伊朗在帕琴进行核应用相关的爆炸试验，并多次要求进行检查。
“如果（针对伊朗的）跨地区威胁消失，他们有可能进入帕琴。”Qashqavi说道。线上杂志《伊朗外交》周四也转载了上述谈话。
Qashqavi所指的威胁极有可能是以色列声称对伊朗发动军事进攻，以及西方国家可能实施的进一步制裁措施。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。