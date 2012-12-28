伊朗提出核查帕琴基地的前提条件

路透迪拜12月27日 - 伊朗工人通讯社周三引述该国副外长Hassan Qashqavi的话报导称，如果外界放弃威胁伊朗的做法，伊朗将允许联合国核查人员进入帕琴（Parchin）军事基地，外界怀疑该基地被用于与核武器相关的工作。

国际原子能机构认为伊朗在帕琴进行核应用相关的爆炸试验，并多次要求进行检查。

“如果（针对伊朗的）跨地区威胁消失，他们有可能进入帕琴。”Qashqavi说道。线上杂志《伊朗外交》周四也转载了上述谈话。

Qashqavi所指的威胁极有可能是以色列声称对伊朗发动军事进攻，以及西方国家可能实施的进一步制裁措施。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。