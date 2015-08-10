伊朗称帕琴军事基地出现活动的说法系“谎言”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透迪拜8月8日 - 伊朗外长扎里夫周六称，有关该国帕琴军事基地出现活动的说法，是伊核协议反对方散布的“谎言”。
卫星图像显示伊朗帕琴军事基地出现活动，伊朗解释称相关活动与道路工程有关。一美国智库周五对伊朗的解释表示质疑，暗示这是伊朗在国际原子能机构核查人员抵达朗帕琴军事基地前进行的清理活动。
“我们说过，帕琴出现的活动与道路建设有关，”伊朗官方通讯社IRNA援引扎里夫的话称。
“他们（伊核协议的反对方）已经散布了这些谎言，他们的目的是破坏该协议，”扎里夫说道。
华盛顿智库科学暨国际安全研究所（ISIS）很快就在Twitter上否认其为伊核协议的反对方之一。
“我们是中立的，”该智库称。
伊朗帕琴军事基地是国际原子能机构要求进入核查的场所，这是伊朗与六大国7月14日达成的伊核协议的一部分。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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