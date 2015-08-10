伊朗称帕琴军事基地出现活动的说法系“谎言”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜8月8日 - 伊朗外长扎里夫周六称，有关该国帕琴军事基地出现活动的说法，是伊核协议反对方散布的“谎言”。
卫星图像显示伊朗帕琴军事基地出现活动，伊朗解释称相关活动与道路工程有关。一美国智库周五对伊朗的解释表示质疑，暗示这是伊朗在国际原子能机构核查人员抵达朗帕琴军事基地前进行的清理活动。
“我们说过，帕琴出现的活动与道路建设有关，”伊朗官方通讯社IRNA援引扎里夫的话称。
“他们（伊核协议的反对方）已经散布了这些谎言，他们的目的是破坏该协议，”扎里夫说道。
华盛顿智库科学暨国际安全研究所（ISIS）很快就在Twitter上否认其为伊核协议的反对方之一。
“我们是中立的，”该智库称。
伊朗帕琴军事基地是国际原子能机构要求进入核查的场所，这是伊朗与六大国7月14日达成的伊核协议的一部分。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”