伊朗人支持核计划 但担忧经济困境

路透德黑兰1月12日电（记者 Parisa Hafezi）---当被告知一名核科学家周三在其车内遭炸弹袭击而身亡时，伊朗籍翻译Saba Mirzai似乎对此一无所知。

“炸弹袭击？我怎麽会知道？我为什麽要关心？”在德黑兰富人区一个饭店内，她仔细想了一下，盯着饭店天花板时说道。

该科学家遇害前为伊朗纳坦兹（Natanz）铀浓缩工厂工作，在乘汽车出行时，被骑摩托车的人放置的磁力炸弹袭击死亡。伊朗政府称，美国和以色列应对本次事件负责。

美国和欧盟此前宣布，要针对伊朗核项目加大对其制裁，阻止其石油出口，伊朗与西方关系因而急剧恶化。

伊朗政府也不示弱，已按间谍罪判处一名伊朗裔美国人死刑，威胁称若其石油出口遭禁运，将封锁海湾石油输出线路，且其也已在大山中Fordow地下掩体启动铀浓缩工作。

伊朗拒不停止核工作，也不允许联合国核调查人员进入调查，使其核问题僵局进一步深化，伊朗与西方紧张关系破冰的机会更为渺茫。

尽管伊朗因联合国、美国和欧盟制裁而日益孤立，首都德黑兰的高级饭店、咖啡馆、高科技电子卖场以及欧洲最新设计品牌的广告牌，仍显出一片繁忙景象。

不过，高品质生活方式只能是一小部分人的特权。而其他人则因经济下滑，疲於填饱家人肚皮和实现收支平衡。伊朗经济下滑，部分应归咎於西方制裁。

普通伊朗人一般都支持他们强硬派领导人对核能的孜孜追求，认为这是涉及民族骄傲与发展的大事。而也有很多人开始对他们经济福祉所作的巨大牺牲，表示怀疑。

尽管他们表示，不公的制裁是导致伊朗经济萎缩的罪魁祸首，很多伊朗人仍希望，伊朗政府能同各大国达成妥协，以阻止他们的生活状况继续恶化。

伊朗工人阶层的平均月工资为600美元，他们更关心的是自己的经济困境，而非核项目引起的两败俱伤的地缘政治斗争。

45岁的邮差Mohsen Sedghi的月工资为400美元，他说：“不幸的是，受这些制裁影响最严重的是低收入伊朗人。我非常希望，在不向压力屈服的情况下、在双赢的基础上，我们能在核问题上同西方达成妥协。因为如果不这样，这些关系紧张状态最终定会导致战争，这不会对任何一个国家有益。”

商人Morteza Ghaderi也说：“我支持伊朗在核问题上的强硬立场，但我也认为，这一争端应通过外交手段和平解决。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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