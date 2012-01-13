伊朗人支持核计划 但担忧经济困境

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透德黑兰1月12日电（记者 Parisa Hafezi）---当被告知一名核科学家周三在其车内遭炸弹袭击而身亡时，伊朗籍翻译Saba Mirzai似乎对此一无所知。
“炸弹袭击？我怎麽会知道？我为什麽要关心？”在德黑兰富人区一个饭店内，她仔细想了一下，盯着饭店天花板时说道。
该科学家遇害前为伊朗纳坦兹（Natanz）铀浓缩工厂工作，在乘汽车出行时，被骑摩托车的人放置的磁力炸弹袭击死亡。伊朗政府称，美国和以色列应对本次事件负责。
美国和欧盟此前宣布，要针对伊朗核项目加大对其制裁，阻止其石油出口，伊朗与西方关系因而急剧恶化。
伊朗政府也不示弱，已按间谍罪判处一名伊朗裔美国人死刑，威胁称若其石油出口遭禁运，将封锁海湾石油输出线路，且其也已在大山中Fordow地下掩体启动铀浓缩工作。
伊朗拒不停止核工作，也不允许联合国核调查人员进入调查，使其核问题僵局进一步深化，伊朗与西方紧张关系破冰的机会更为渺茫。
尽管伊朗因联合国、美国和欧盟制裁而日益孤立，首都德黑兰的高级饭店、咖啡馆、高科技电子卖场以及欧洲最新设计品牌的广告牌，仍显出一片繁忙景象。
不过，高品质生活方式只能是一小部分人的特权。而其他人则因经济下滑，疲於填饱家人肚皮和实现收支平衡。伊朗经济下滑，部分应归咎於西方制裁。
普通伊朗人一般都支持他们强硬派领导人对核能的孜孜追求，认为这是涉及民族骄傲与发展的大事。而也有很多人开始对他们经济福祉所作的巨大牺牲，表示怀疑。
尽管他们表示，不公的制裁是导致伊朗经济萎缩的罪魁祸首，很多伊朗人仍希望，伊朗政府能同各大国达成妥协，以阻止他们的生活状况继续恶化。
伊朗工人阶层的平均月工资为600美元，他们更关心的是自己的经济困境，而非核项目引起的两败俱伤的地缘政治斗争。
45岁的邮差Mohsen Sedghi的月工资为400美元，他说：“不幸的是，受这些制裁影响最严重的是低收入伊朗人。我非常希望，在不向压力屈服的情况下、在双赢的基础上，我们能在核问题上同西方达成妥协。因为如果不这样，这些关系紧张状态最终定会导致战争，这不会对任何一个国家有益。”
商人Morteza Ghaderi也说：“我支持伊朗在核问题上的强硬立场，但我也认为，这一争端应通过外交手段和平解决。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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