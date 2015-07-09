俄罗斯称伊核谈判处于最艰难阶段

俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）周四称，伊朗与六大国之间围绕伊朗核项目的谈判已进入最艰难的阶段，但各方正研究伊朗提交的新提案。他在金砖国家峰会间隙对记者表示：“谈判就好比登山运动员要登顶，已经走完了95%的路程，但还差几步，最后的一点路程是最艰难的。”路透