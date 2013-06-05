中俄将就核问题向伊朗施压--外交人士

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透维也纳6月4日 - 外交人士周二称，中国和俄罗斯本周将与西方四个大国一道对伊朗的核活动表示严重关切，并将施压迫使伊朗配合国际原子能机构（IAEA）的调查。
外交人士指出，六大国的声明草案称，伊朗与国际原子能机构进行接触“十分必要且刻不容缓”。六大国预计会在本周召开的国际原子能机构理事会会议上提交这份声明草案。
这份声明似乎倾向于表明大国在伊核问题上依然立场一致。外交人士称，六大国尚未正式通过这份声明。
西方国家怀疑伊朗正在寻求获得制造核武器的能力，但伊朗对此矢口否认。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)