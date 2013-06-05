中俄将就核问题向伊朗施压--外交人士

路透维也纳6月4日 - 外交人士周二称，中国和俄罗斯本周将与西方四个大国一道对伊朗的核活动表示严重关切，并将施压迫使伊朗配合国际原子能机构（IAEA）的调查。

外交人士指出，六大国的声明草案称，伊朗与国际原子能机构进行接触“十分必要且刻不容缓”。六大国预计会在本周召开的国际原子能机构理事会会议上提交这份声明草案。

这份声明似乎倾向于表明大国在伊核问题上依然立场一致。外交人士称，六大国尚未正式通过这份声明。

西方国家怀疑伊朗正在寻求获得制造核武器的能力，但伊朗对此矢口否认。（完）