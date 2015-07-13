普京呼吁尽快全面解除对伊朗制裁

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透俄罗斯乌法7月10日 - 俄罗斯总统普京周五呼吁，在伊核谈判达成协议后，应尽快解除对伊朗的制裁。
普京在乌法的新闻发布会上称，究竟哪些制裁应该取消以及何时取消存有不确定性，但他接着表示应尽快取消制裁。
“我们正呼吁尽快全面解除对伊朗的制裁。”
当前制裁措施对伊朗石油销售实施限制。普京称一旦对伊制裁解除，伊朗很可能增加石油生产。
“全球经济可能会适应这样的变化，我的意思是石油消费将增长……我们对此已做好准备。”他说道。
全球油价自2014年6月见顶于每桶115美元以来已下跌逾半，而供应增长的预期进一步打压油价。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。