普京呼吁尽快全面解除对伊朗制裁

路透俄罗斯乌法7月10日 - 俄罗斯总统普京周五呼吁，在伊核谈判达成协议后，应尽快解除对伊朗的制裁。

普京在乌法的新闻发布会上称，究竟哪些制裁应该取消以及何时取消存有不确定性，但他接着表示应尽快取消制裁。

“我们正呼吁尽快全面解除对伊朗的制裁。”

当前制裁措施对伊朗石油销售实施限制。普京称一旦对伊制裁解除，伊朗很可能增加石油生产。

“全球经济可能会适应这样的变化，我的意思是石油消费将增长……我们对此已做好准备。”他说道。

全球油价自2014年6月见顶于每桶115美元以来已下跌逾半，而供应增长的预期进一步打压油价。(完)