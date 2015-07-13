普京呼吁尽快全面解除对伊朗制裁

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透俄罗斯乌法7月10日 - 俄罗斯总统普京周五呼吁，在伊核谈判达成协议后，应尽快解除对伊朗的制裁。
普京在乌法的新闻发布会上称，究竟哪些制裁应该取消以及何时取消存有不确定性，但他接着表示应尽快取消制裁。
“我们正呼吁尽快全面解除对伊朗的制裁。”
当前制裁措施对伊朗石油销售实施限制。普京称一旦对伊制裁解除，伊朗很可能增加石油生产。
“全球经济可能会适应这样的变化，我的意思是石油消费将增长……我们对此已做好准备。”他说道。
全球油价自2014年6月见顶于每桶115美元以来已下跌逾半，而供应增长的预期进一步打压油价。(完)
编译 刘珞焱 审校 朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”