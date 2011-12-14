伊朗将在必要时转移铀浓缩厂--报导

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透德黑兰12月14日电---伊朗半官方的Mehr通讯社引述伊朗革命卫队高级指挥官的说法称，若形势紧迫，伊朗将考虑转移其铀浓缩工厂至更安全的地方。
伊朗铀浓缩项目引发争议，导致西方国家对其施以更严厉的制裁措施。以色列和美国表示，若外交手段无法说服伊朗政府停止其核项目，不排除对伊朗进行军事行动的可能。
Mehr通讯社引述贾拉里（Gholamreza Jalali）准将的说法称："如果形势要求，我们将转移铀浓缩中心到更安全的地方。"
西方国家怀疑，伊朗正试图获得制造核武器的能力。伊朗对此表示否认，称其铀浓缩工作仅为发电和医疗等和平用途。
以色列被外界普遍认为是中东地区唯一拥有核武器的国家，该国表示，若伊朗获得核武器，以色列的存在将受威胁。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。