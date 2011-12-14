伊朗将在必要时转移铀浓缩厂--报导

路透德黑兰12月14日电---伊朗半官方的Mehr通讯社引述伊朗革命卫队高级指挥官的说法称，若形势紧迫，伊朗将考虑转移其铀浓缩工厂至更安全的地方。

伊朗铀浓缩项目引发争议，导致西方国家对其施以更严厉的制裁措施。以色列和美国表示，若外交手段无法说服伊朗政府停止其核项目，不排除对伊朗进行军事行动的可能。

Mehr通讯社引述贾拉里（Gholamreza Jalali）准将的说法称："如果形势要求，我们将转移铀浓缩中心到更安全的地方。"

西方国家怀疑，伊朗正试图获得制造核武器的能力。伊朗对此表示否认，称其铀浓缩工作仅为发电和医疗等和平用途。

以色列被外界普遍认为是中东地区唯一拥有核武器的国家，该国表示，若伊朗获得核武器，以色列的存在将受威胁。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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