伊朗物理研究中心或为该国核项目关键--研究

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透联合国2月22日电(记者 Louis Charbonneau)---据22日公布的一份报告，被联合国核查人员调查的伊朗一家研究中心，似乎在该国的核项目中扮演着关键角色。
总部位於华盛顿的科学与国际安全研究所(ISIS)对此进行了研究。该研究很可能将进一步引发对伊朗否认试图制造核弹的质疑，国际原子能机构(IAEA)也准备在未来几天公布关於伊朗的最新报告。
ISIS负责人奥尔布赖特(David Albright)表示，伊朗物理研究中心(Physics Research Center)创建於1989年，是伊朗进行非公开核项目的一部分。奥尔布赖特是一名核专家，同时也是IAEA的前核查人员。
ISIS的报告称：“尽管伊朗承认该研究中心与军方有关，并承担着防御准备和辐射探测领域的核任务，但其真正扮演的核角色似乎更广泛。”
该研究中心是在1980-1988年两伊战争结束一年後创建的，在这场战争中，伊拉克前领导人萨达姆的军队对伊朗士兵动用了化学武器。
根据IAEA在2011年11月发布的报告，伊朗物理研究中心创建于德黑兰一处军事设施附近的拉维赞（Lavizan）。拉维赞在2003年末与2004年初被夷为平地。
奥尔布赖特的研究报告称：“伊朗未向IAEA上报该研究中心的所有活动。伊朗对IAEA表示，该中心与核项目无关联，但这种说法与ISIS报告中列举的信息相悖。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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