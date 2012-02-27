伊朗物理研究中心或为该国核项目关键--研究

路透联合国2月22日电(记者 Louis Charbonneau)---据22日公布的一份报告，被联合国核查人员调查的伊朗一家研究中心，似乎在该国的核项目中扮演着关键角色。

总部位於华盛顿的科学与国际安全研究所(ISIS)对此进行了研究。该研究很可能将进一步引发对伊朗否认试图制造核弹的质疑，国际原子能机构(IAEA)也准备在未来几天公布关於伊朗的最新报告。

ISIS负责人奥尔布赖特(David Albright)表示，伊朗物理研究中心(Physics Research Center)创建於1989年，是伊朗进行非公开核项目的一部分。奥尔布赖特是一名核专家，同时也是IAEA的前核查人员。

ISIS的报告称：“尽管伊朗承认该研究中心与军方有关，并承担着防御准备和辐射探测领域的核任务，但其真正扮演的核角色似乎更广泛。”

该研究中心是在1980-1988年两伊战争结束一年後创建的，在这场战争中，伊拉克前领导人萨达姆的军队对伊朗士兵动用了化学武器。

根据IAEA在2011年11月发布的报告，伊朗物理研究中心创建于德黑兰一处军事设施附近的拉维赞（Lavizan）。拉维赞在2003年末与2004年初被夷为平地。

奥尔布赖特的研究报告称：“伊朗未向IAEA上报该研究中心的所有活动。伊朗对IAEA表示，该中心与核项目无关联，但这种说法与ISIS报告中列举的信息相悖。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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