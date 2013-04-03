伊朗核项目代价惊人获益寥寥--报告

路透迪拜4月3日（记者 Yeganeh Torbati） - 两家智库机构周三称，伊朗将继续追求其核梦想，但该项目并未让伊朗获益良多，而是付出了损失逾1,000亿美元石油收入和外来投资的代价。

卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）和美国科学家联盟（Federation of American Scientists）发布报告称，不能简单地结束或“炸掉”伊朗的原子项目，外交方案才是确保其核项目用于和平目的的唯一途径。

“这（伊朗的核项目）涉及太多的自豪感（但是这是受误导的结果）以及沉没成本，伊朗无法轻易放弃，”报告作者说道，指的是伊朗持续了50年的核项目。该报告的作者是国际危机组织（International Crisis Group）的Ali Vaez和卡内基国际和平基金会的Karim Sadjadpour。

“鉴于该国（伊朗）自己的知识和技能，唯一能确保其核项目仅用于和平目的的长期解决方案是：寻找能共同接受的外交解决方案，”报告称。

伊朗称其核项目用于医学用途，并将用来发电以满足国内需求并补充石油储备。美国和其他国家怀疑，伊朗正在秘密寻求发展核武器。

该报告名为《伊朗的核项目之旅：成本和风险》（Iran's Nuclear Odyssey: Costs and Risk），旨在对伊朗核项目的机会成本进行说明，并指出伊朗因核项目损失了“逾1,000亿美元的”外来投资和石油收入。

报告称，伊朗拥有大量的油气储量，但制裁导致西方大企放弃了该国的石油行业，使得该行业陷入困境。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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