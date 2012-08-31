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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 31日 星期五 12:02 BJT

哈梅内伊称伊朗永不发展核弹

伊朗最高领袖哈梅内伊周四在不结盟运动峰会上表示，伊朗永远不会发展核弹，但不会放弃对和平使用核能的追求。伊朗想借主办不结盟运动峰会的机会，抵挡美国因核问题对其从经济及政治方面进行孤立的企图。

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