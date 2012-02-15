伊朗将向反应堆装载国产核燃料棒

路透德黑兰2月15日电---伊朗最高国家安全委员会副秘书长巴盖里（Ali Baqeri）对伊朗学生通讯社（ISNA）称，伊朗周三将向德黑兰研究性反应堆装载国产核燃料棒，首次启用该反应堆。

伊朗曾在今年1月宣布，已成功制造用於核电厂的燃料棒并进行试验，以此证明，国际制裁无法阻止伊朗核技术进步，也为其与六大国新一轮核谈判加强筹码。

巴盖里告诉ISNA：“首批国产核燃料棒将装载至德黑兰核研究反应堆，届时总统艾哈迈迪-内贾德将见证。”

这座反应堆将生产放射性同位素，用於医疗和农业。

伊朗称，从阿根廷进口的核燃料短期内将用完，而伊朗无法与西方达成协议以获取核燃料，因此，伊朗只好自行研制生产核燃料。但许多分析人士怀疑，伊朗或有能力将铀转为特殊反应堆燃料。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。