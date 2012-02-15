伊朗将向反应堆装载国产核燃料棒

民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧
路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透德黑兰2月15日电---伊朗最高国家安全委员会副秘书长巴盖里（Ali Baqeri）对伊朗学生通讯社（ISNA）称，伊朗周三将向德黑兰研究性反应堆装载国产核燃料棒，首次启用该反应堆。
伊朗曾在今年1月宣布，已成功制造用於核电厂的燃料棒并进行试验，以此证明，国际制裁无法阻止伊朗核技术进步，也为其与六大国新一轮核谈判加强筹码。
巴盖里告诉ISNA：“首批国产核燃料棒将装载至德黑兰核研究反应堆，届时总统艾哈迈迪-内贾德将见证。”
这座反应堆将生产放射性同位素，用於医疗和农业。
伊朗称，从阿根廷进口的核燃料短期内将用完，而伊朗无法与西方达成协议以获取核燃料，因此，伊朗只好自行研制生产核燃料。但许多分析人士怀疑，伊朗或有能力将铀转为特殊反应堆燃料。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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