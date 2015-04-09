伊朗总统要求先解除所有制裁 才会签署核计划最终协议

路透安卡拉4月9日 - 伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周四在电视转播的演说中表示，唯有针对伊朗核计划的一切制裁都获得解除，才会同意与六大国签署核计划最终协议。

“除非所有的制裁都在当天解除，否则我们不会签署任何协议...我们要的是一项让核会谈各方双赢的协议，”鲁哈尼表示。

上周在瑞士洛桑达成的伊朗核谈初步框架协议唤起了以结束对伊朗制裁换取限制伊朗核计划的希望。

伊朗希望一次性全部解除制裁，但美国周一已明确表示，只有伊朗遵守遏制其核计划的最终协议，才会同意逐步解除制裁。

达成最终伊核协议的最后期限是6月30日，伊朗与美国、德国、法国、英国、俄罗斯及中国的代表预计在接下来的几天内碰面进行磋商。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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