伊朗总统鲁哈尼称美伊敌意减少 但仍缺乏互信

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月20日 - 伊朗总统鲁哈尼接受美国CBS“新闻60分”采访时称，伊核协议达成后，伊朗和美国已向减少敌意的方向迈出步伐。
但鲁哈尼在访谈中表示，尽管达成了伊核协议，但“（美伊之间的）距离、分歧与信任缺失不会很快就消失”。
伊朗1979年伊斯兰革命以来美伊关系紧张，两国在中东冲突、美方认为伊朗支持恐怖主义以及美国批评伊朗人权纪录等诸多方面存在严重分歧。
“重要的是我们在朝哪个方向前进？”鲁哈尼表示，“我们是朝着增强敌意的方向还是减少敌意的方向？我认为，我们已向减少敌意迈出步伐。”
鲁哈尼在德黑兰接受了此次采访，他表示有信心伊朗议会和最高国家安全委员会将批准伊核协议。
他说：“民调显示我们的多数人民对此项协议看法正面。议会和最高国家安全委员会等机构通常与公众观点不会相差太远，方向一致。”
鲁哈尼称，一旦伊朗批准了伊核协议，伊斯兰革命卫队将尊重该协议。伊斯兰革命卫队有些成员公开对伊核协议持批评态度。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。