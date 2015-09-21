伊朗总统鲁哈尼称美伊敌意减少 但仍缺乏互信

路透华盛顿9月20日 - 伊朗总统鲁哈尼接受美国CBS“新闻60分”采访时称，伊核协议达成后，伊朗和美国已向减少敌意的方向迈出步伐。

但鲁哈尼在访谈中表示，尽管达成了伊核协议，但“（美伊之间的）距离、分歧与信任缺失不会很快就消失”。

伊朗1979年伊斯兰革命以来美伊关系紧张，两国在中东冲突、美方认为伊朗支持恐怖主义以及美国批评伊朗人权纪录等诸多方面存在严重分歧。

“重要的是我们在朝哪个方向前进？”鲁哈尼表示，“我们是朝着增强敌意的方向还是减少敌意的方向？我认为，我们已向减少敌意迈出步伐。”

鲁哈尼在德黑兰接受了此次采访，他表示有信心伊朗议会和最高国家安全委员会将批准伊核协议。

他说：“民调显示我们的多数人民对此项协议看法正面。议会和最高国家安全委员会等机构通常与公众观点不会相差太远，方向一致。”

鲁哈尼称，一旦伊朗批准了伊核协议，伊斯兰革命卫队将尊重该协议。伊斯兰革命卫队有些成员公开对伊核协议持批评态度。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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