伊朗总统对哈梅内伊有条件批准伊核协议表示欢迎

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透安卡拉10月22日 - 伊朗国家电视台报导称，伊朗总统鲁哈尼周四对该国最高领袖哈梅内伊有条件批准伊核协议表示欢迎。
鲁哈尼向哈梅内伊致信称，伊朗政府会全面执行伊核协议，同时也会尊重哈梅内伊的指示和提醒事项。
“国家最高安全委员会会密切监测其他方履行承诺的情况……我们也会为了适当的反应而作出适当的决定，”鲁哈尼在信函中称。
哈梅内伊周三批准了伊核协议，但称应当“严密控制并监测”协议的执行，因为协议中存在一些“晦涩之处”，同时还指出伊朗不应当放弃核项目的核心元素，除非军事层面问题（PMD）等得到解决。
鲁哈尼称，伊核协议有助于提振伊朗经济。
“该协议瓦解了对我们亲爱的祖国和我们经济构成压力的制裁框架。”信函内容称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。