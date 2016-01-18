鲁哈尼称制裁解除掀开伊朗历史的“黄金篇章”

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透迪拜1月17日 - 伊朗总统鲁哈尼周日称赞伊核协议掀开了伊朗历史的“黄金篇章”，并称期待未来伊朗经济降低对石油的依赖。
国际原子能机构周六裁定，伊朗遵守了与六大国签订的限制核计划协议，因此各大国取消对伊朗的制裁，这将使伊朗摆脱数年以来的经济孤立状态。
“我们应该利用核协议这个机会发展国家、改善国家福利，在该地区创造稳定与安全，”鲁哈尼向伊朗议会呈递下个财年预算草案时表示。
伊朗亦宣布，作为与美国交换囚犯协议的一部分，伊朗释放了包括《华盛顿邮报》记者贾森·礼萨安（Jason Rezaian）在内的五名美国人，以减少两国数十年来的敌意。
鲁哈尼称，随着价值数以十亿美元计的伊朗资产即将解冻以及伊朗参与国际商业的障碍即将解除，核协议成为伊朗经济的“转折点”。
鲁哈尼称，在油价走低之际，核协议是伊朗经济降低对石油“脐带般”依赖的机会。布兰特原油周五收盘跌穿29美元，且随着伊朗承诺制裁解除后增加该国石油供应，油价可能进一步走低。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)