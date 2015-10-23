伊朗总统对哈梅内伊有条件批准伊核协议表示欢迎

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉10月22日 - 伊朗国家电视台报导称，伊朗总统鲁哈尼周四对该国最高领袖哈梅内伊有条件批准伊核协议表示欢迎。

鲁哈尼向哈梅内伊致信称，伊朗政府会全面执行伊核协议，同时也会尊重哈梅内伊的指示和提醒事项。

“国家最高安全委员会会密切监测其他方履行承诺的情况……我们也会为了适当的反应而作出适当的决定，”鲁哈尼在信函中称。

哈梅内伊周三批准了伊核协议，但称应当“严密控制并监测”协议的执行，因为协议中存在一些“晦涩之处”，同时还指出伊朗不应当放弃核项目的核心元素，除非军事层面问题（PMD）等得到解决。

鲁哈尼称，伊核协议有助于提振伊朗经济。

“该协议瓦解了对我们亲爱的祖国和我们经济构成压力的制裁框架。”信函内容称。（完）