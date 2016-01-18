鲁哈尼称制裁解除掀开伊朗历史的“黄金篇章”

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜1月18日 - 伊朗总统鲁哈尼周日称赞伊核协议掀开了伊朗历史的“黄金篇章”，并称期待未来伊朗经济降低对石油的依赖。
国际原子能机构周六裁定，伊朗遵守了与六大国签订的限制核计划协议，因此各大国取消对伊朗的制裁，这将使伊朗摆脱数年以来的经济孤立状态。
“我们应该利用核协议这个机会发展国家、改善国家福利，在该地区创造稳定与安全，”鲁哈尼向伊朗议会呈递下个财年预算草案时表示。
伊朗亦宣布，作为与美国交换囚犯协议的一部分，伊朗释放了包括《华盛顿邮报》记者贾森·礼萨安（Jason Rezaian）在内的五名美国人，以减少两国数十年来的敌意。
鲁哈尼称，随着价值数以十亿美元计的伊朗资产即将解冻以及伊朗参与国际商业的障碍即将解除，核协议成为伊朗经济的“转折点”。
鲁哈尼称，在油价走低之际，核协议是伊朗经济降低对石油“脐带般”依赖的机会。布兰特原油周五收盘跌穿29美元，且随着伊朗承诺制裁解除后增加该国石油供应，油价可能进一步走低。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。