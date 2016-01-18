鲁哈尼称制裁解除掀开伊朗历史的“黄金篇章”

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜1月18日 - 伊朗总统鲁哈尼周日称赞伊核协议掀开了伊朗历史的“黄金篇章”，并称期待未来伊朗经济降低对石油的依赖。

国际原子能机构周六裁定，伊朗遵守了与六大国签订的限制核计划协议，因此各大国取消对伊朗的制裁，这将使伊朗摆脱数年以来的经济孤立状态。

“我们应该利用核协议这个机会发展国家、改善国家福利，在该地区创造稳定与安全，”鲁哈尼向伊朗议会呈递下个财年预算草案时表示。

伊朗亦宣布，作为与美国交换囚犯协议的一部分，伊朗释放了包括《华盛顿邮报》记者贾森·礼萨安（Jason Rezaian）在内的五名美国人，以减少两国数十年来的敌意。

鲁哈尼称，随着价值数以十亿美元计的伊朗资产即将解冻以及伊朗参与国际商业的障碍即将解除，核协议成为伊朗经济的“转折点”。

鲁哈尼称，在油价走低之际，核协议是伊朗经济降低对石油“脐带般”依赖的机会。布兰特原油周五收盘跌穿29美元，且随着伊朗承诺制裁解除后增加该国石油供应，油价可能进一步走低。（完）