美国总统参选人鲁比奥称伊核协议将随奥巴马而去

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿7月23日 - 美国共和党总统参选人鲁比奥（Marco Rubio）周四警告称，伊核协议即使获得美国国会的批准，也会被奥巴马的继任者作废。
鲁比奥是对7月14日达成的伊核协议抨击最为猛烈的人士之一。在美国参议院外交委员会的听证会上，美国国务卿克里、能源部长莫尼兹及财长雅各布·卢为该协议做辩护。
“伊朗政府及全世界应当明白，这是你们与伊朗的协议，你们指的是这届美国政府，下任总统没有遵守该协议的法律和道德责任，”鲁比奥称。
“在奥巴马总统离任那天，该协议也将随之而去。”
鲁比奥还批评美国谈判代表未能让释放被伊朗拘押美国公民成为协议的一部分。
“伊朗政府因为其恶劣的人权纪录而得到奖励，”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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