俄罗斯或为伊朗建设八座核反应堆--消息

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透莫斯科5月22日 - 一位接近相关谈判的消息人士周四对路透称，俄罗斯计划今年与伊朗签署为后者布什尔（Bushehr）核电厂再建两座核反应堆的合约。俄罗斯将为伊朗建最多八座核反应堆，上述两座反应堆属于其中一部分。
目前尚不清楚这会对伊朗与六大国的核谈有何影响。
“俄罗斯与伊朗可能在今年签署一份关于建四至八座核反应堆的政府间协议，在该协议下还将签署为布什尔核电厂增加的前两个核反应堆的合同，”该消息人士称。
俄罗斯国有核企业Rosatom之前曾表示，正在与伊朗就可能建更多核反应堆的事宜进行磋商，但没有透露其他详情。路透周四尚未联系到Rosatom高层就此置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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