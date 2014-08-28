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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 14:10 BJT

国际政治：俄罗斯外交部称，伊朗核谈判出现解除制裁的可能性

路透莫斯科8月28日 - 俄罗斯周四表示，国际社会与伊朗的核谈判出现了解除对该国制裁的可能性。

“尽管谈判的过程很艰难，但已经有了满足伊朗作为《核不扩散条约》成员国全部权利的条件，包括进行铀浓缩的权力，以及解除制裁机制， ”俄罗斯外交部在声明中称。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)
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