俄解除向伊朗供应导弹系统禁令 启动石油换粮食计划

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月13日（记者 Gabriela Baczynska） - 俄罗斯周一解除向伊朗供应导弹系统的禁令，为向后者供应导弹系统铺平道路。此外，该国还启动了对伊朗的石油换粮食计划。
克里姆林宫称，总统普京签署法令，解除了向伊朗供应S-300反导弹火箭系统的禁令。此举消除了俄罗斯与伊朗之间的一大敏感问题，俄罗斯在2010年迫于西方压力取消了一项相关合同。
俄罗斯一位政府高官还称，该国按照一项易货交易，开始向伊朗供应粮食、设备和建材以换取石油。
消息人士一年多前曾对路透称，俄罗斯和伊朗正在磋商一项金额高达200亿美元的协议，涉及事宜为俄罗斯每天从伊朗购买最多50万桶石油。
此后，两国官员就双方是否签署协议发表了相互矛盾的声明，但俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）周一称，有一项协议已经在实施当中。
“我提请大家注意：石油换粮食协议已推出，这项协议规模非常大，”里亚布科夫在联邦委员会介绍同伊朗谈判情况时说。
“为了换取伊朗的原油供应，我们将供应某些产品。这并非当前制裁措施所禁止或限制的。”
里亚布科夫拒绝提供进一步详情。俄罗斯农业部拒绝置评，俄罗斯能源部没有回应置评请求。伊朗方面没有置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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