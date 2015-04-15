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时事要闻 | 2015年 4月 15日 星期三 10:01 BJT

普京称S-300导弹对以色列不构成威胁 已取消对伊朗出口禁令

路透莫斯科4月14日 - 俄罗斯克里姆林宫周二发表的声明中称，俄罗斯总统普京已与以色列总理内塔尼亚胡就俄方决定取消对伊朗的S-300导弹系统供应禁令进行商谈。

声明补充道，普京向内塔尼亚胡表示，S-300导弹仅具防御能力，对以色列不构成威胁。

普京周一宣布取消向伊朗交付S-300防空系统的禁令。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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