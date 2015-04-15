普京称S-300导弹对以色列不构成威胁 已取消对伊朗出口禁令

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月14日 - 俄罗斯克里姆林宫周二发表的声明中称，俄罗斯总统普京已与以色列总理内塔尼亚胡就俄方决定取消对伊朗的S-300导弹系统供应禁令进行商谈。
声明补充道，普京向内塔尼亚胡表示，S-300导弹仅具防御能力，对以色列不构成威胁。
普京周一宣布取消向伊朗交付S-300防空系统的禁令。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透新加坡5月5日 - 新加坡首家苹果直营专卖店Apple Store将落脚于当地知名购物大道乌节路(Orchard Road)，苹果公司正在为开幕进行准备工作。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。