俄罗斯提出向伊朗出口新型防空导弹--俄塔社

路透莫斯科2月23日 - 据俄罗斯塔斯社(TASS)报导，俄罗斯国防工业集团Rostec负责人切梅佐夫（Sergei Chemezov）周一称，俄罗斯已提出愿向伊朗提供最新的安泰-2500（Antey-2500）防空导弹。

切梅佐夫称，伊朗目前正考虑俄方提议。

俄罗斯迫于西方压力，在2010年取消向伊朗供应S-300地对空导弹的合约，后来伊朗在日内瓦诉诸国际仲裁，向俄罗斯索赔40亿美元，但两国依然是盟友。

美国和以色列游说俄罗斯不要向伊朗销售导弹，称所售导弹会被伊朗用来保护其核设施免遭空袭。

“就伊朗而言，我们提出愿提供安泰-2500代替S-300。他们正在考虑，还未作出决定。”切梅佐夫称。

据塔斯社报导，切梅佐夫称中东地区的冲突提振了俄罗斯的武器出口。

“我不隐瞒，大家也都明白，冲突越多，他们向我们购买的武器也就越多。尽管有相关制裁，（武器）交易量仍在继续攀升。主要是拉美和中东。”他说。

切梅佐夫还称，去年俄罗斯对外军售总额达130亿美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。