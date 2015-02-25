俄罗斯提出向伊朗出口新型防空导弹--俄塔社

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透莫斯科2月23日 - 据俄罗斯塔斯社(TASS)报导，俄罗斯国防工业集团Rostec负责人切梅佐夫（Sergei Chemezov）周一称，俄罗斯已提出愿向伊朗提供最新的安泰-2500（Antey-2500）防空导弹。
切梅佐夫称，伊朗目前正考虑俄方提议。
俄罗斯迫于西方压力，在2010年取消向伊朗供应S-300地对空导弹的合约，后来伊朗在日内瓦诉诸国际仲裁，向俄罗斯索赔40亿美元，但两国依然是盟友。
美国和以色列游说俄罗斯不要向伊朗销售导弹，称所售导弹会被伊朗用来保护其核设施免遭空袭。
“就伊朗而言，我们提出愿提供安泰-2500代替S-300。他们正在考虑，还未作出决定。”切梅佐夫称。
据塔斯社报导，切梅佐夫称中东地区的冲突提振了俄罗斯的武器出口。
“我不隐瞒，大家也都明白，冲突越多，他们向我们购买的武器也就越多。尽管有相关制裁，（武器）交易量仍在继续攀升。主要是拉美和中东。”他说。
切梅佐夫还称，去年俄罗斯对外军售总额达130亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。