俄罗斯称欧盟禁运伊朗石油将付出巨大代价

德媒称宝马或将电动版Mini计划产地从英国改至德国
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透莫斯科4月27日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯周五坚持反对就伊朗核项目进行新制裁，指出欧盟禁止购买伊朗石油最终将伤害其成员国。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫接受国有电视台Rossiya 24采访时称：“尽管许多欧盟成员国很依赖伊朗石油，但欧盟还是禁止购买。”
“当然，有人可能会说，（禁止购买）产生的缺口会得到补充，但（一些）炼油厂格外依赖伊朗石油……他们重新调整需要投入大量资金，而这又是欧盟眼下无法负担的，”他说。
俄罗斯曾支持四轮联合国安理会针对伊朗核项目进行的制裁。
但拉夫罗夫重申，俄罗斯反对联合国进行进一步制裁，也不支持其他国家和组织采取更多行动，包括欧盟7月生效的石油禁运。
“我们的西方夥伴绕开安理会采取的单边制裁，只能让伊朗更加确信，西方国家对解决与核技术不扩散相关的问题并不感兴趣，而是对政权更迭感兴趣，”拉夫罗夫说。
伊朗与六大国第二轮会谈将於下月举行，这六国分别是俄罗斯、中国、美国、英国、法国和德国。拉夫罗夫称，各方应该以劝说伊朗合作为重点，寻求减轻制裁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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