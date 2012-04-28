俄罗斯称欧盟禁运伊朗石油将付出巨大代价

路透莫斯科4月27日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯周五坚持反对就伊朗核项目进行新制裁，指出欧盟禁止购买伊朗石油最终将伤害其成员国。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫接受国有电视台Rossiya 24采访时称：“尽管许多欧盟成员国很依赖伊朗石油，但欧盟还是禁止购买。”

“当然，有人可能会说，（禁止购买）产生的缺口会得到补充，但（一些）炼油厂格外依赖伊朗石油……他们重新调整需要投入大量资金，而这又是欧盟眼下无法负担的，”他说。

俄罗斯曾支持四轮联合国安理会针对伊朗核项目进行的制裁。

但拉夫罗夫重申，俄罗斯反对联合国进行进一步制裁，也不支持其他国家和组织采取更多行动，包括欧盟7月生效的石油禁运。

“我们的西方夥伴绕开安理会采取的单边制裁，只能让伊朗更加确信，西方国家对解决与核技术不扩散相关的问题并不感兴趣，而是对政权更迭感兴趣，”拉夫罗夫说。

伊朗与六大国第二轮会谈将於下月举行，这六国分别是俄罗斯、中国、美国、英国、法国和德国。拉夫罗夫称，各方应该以劝说伊朗合作为重点，寻求减轻制裁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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