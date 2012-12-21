俄罗斯希望伊朗核问题六方会谈下月举行

民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧
路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透莫斯科12月20日 - 俄罗斯新闻社（RIA）周四报导称，俄罗斯希望下一轮伊朗核问题六方会谈能够于明年1月举行。
报导援引俄罗斯外交部一名发言人的说法称，六方会谈成员国仍在与伊朗协商会谈的时间和地点。六方会谈成员国包括美国、俄罗斯、法国、英国、德国和中国。
伊朗正在提炼达到20%这一可裂变浓度的铀。西方专家称，这意味伊朗距离获得能够制造核弹的铀为时不远。
伊朗则称，该国需要浓度更高的铀保证德黑兰医疗研究反应堆的运转。
俄罗斯外交部发言人对RIA称：“目前正在与伊朗协商会谈的地点和日期。”
“我们希望能在近期完成这项工作，会谈能在明年1月举行。”
上一轮伊朗核问题六方会谈于今年6月在莫斯科举行，未能就伊朗核问题取得突破性进展。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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