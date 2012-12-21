俄罗斯希望伊朗核问题六方会谈下月举行

路透莫斯科12月20日 - 俄罗斯新闻社（RIA）周四报导称，俄罗斯希望下一轮伊朗核问题六方会谈能够于明年1月举行。

报导援引俄罗斯外交部一名发言人的说法称，六方会谈成员国仍在与伊朗协商会谈的时间和地点。六方会谈成员国包括美国、俄罗斯、法国、英国、德国和中国。

伊朗正在提炼达到20%这一可裂变浓度的铀。西方专家称，这意味伊朗距离获得能够制造核弹的铀为时不远。

伊朗则称，该国需要浓度更高的铀保证德黑兰医疗研究反应堆的运转。

俄罗斯外交部发言人对RIA称：“目前正在与伊朗协商会谈的地点和日期。”

“我们希望能在近期完成这项工作，会谈能在明年1月举行。”

上一轮伊朗核问题六方会谈于今年6月在莫斯科举行，未能就伊朗核问题取得突破性进展。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。