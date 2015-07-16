克里姆林宫称普京和奥巴马一致认为伊核协议符合世界利益

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科7月15日 - 克里姆林宫称，俄罗斯总统普京和美国总统奥巴马周三通电话，讨论了伊朗与六大国达成的核协议，两人一致认为该协议总体符合世界利益。
克里姆林宫称，两人通话是美国方面提出的，双方强调了俄美对话在确保世界安全和稳定方面的作用。
克里姆林宫在声明中称，本周早些时候在维也纳签署的伊核协议有助促进核不扩散，以及缓和中东紧张局势。
声明并称，俄罗斯和美国表达了推进合作以确保伊核协议得到遵守的共同意愿。（完）
编译：程芳 发稿：王琛
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。