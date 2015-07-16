克里姆林宫称普京和奥巴马一致认为伊核协议符合世界利益

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科7月15日 - 克里姆林宫称，俄罗斯总统普京和美国总统奥巴马周三通电话，讨论了伊朗与六大国达成的核协议，两人一致认为该协议总体符合世界利益。
克里姆林宫称，两人通话是美国方面提出的，双方强调了俄美对话在确保世界安全和稳定方面的作用。
克里姆林宫在声明中称，本周早些时候在维也纳签署的伊核协议有助促进核不扩散，以及缓和中东紧张局势。
声明并称，俄罗斯和美国表达了推进合作以确保伊核协议得到遵守的共同意愿。（完）
编译：程芳 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”