克里姆林宫称普京和奥巴马一致认为伊核协议符合世界利益

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科7月15日 - 克里姆林宫称，俄罗斯总统普京和美国总统奥巴马周三通电话，讨论了伊朗与六大国达成的核协议，两人一致认为该协议总体符合世界利益。

克里姆林宫称，两人通话是美国方面提出的，双方强调了俄美对话在确保世界安全和稳定方面的作用。

克里姆林宫在声明中称，本周早些时候在维也纳签署的伊核协议有助促进核不扩散，以及缓和中东紧张局势。

声明并称，俄罗斯和美国表达了推进合作以确保伊核协议得到遵守的共同意愿。（完）