伊朗称料将在4月13日重启核会谈

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透迪拜3月28日电---伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周三援引伊朗外长萨利希(Ali-Akbar Salehi)的话报导称，伊朗预计将在4月13日重启与主要国家的会谈，此举或平息国际社会针对伊朗核计划不断施加的压力。
萨利希在与土耳其总理埃尔多安会面後表示，土耳其愿主持此次会谈，会谈地点将在未来几天确定。
一位驻布鲁塞尔的外交官也表示，会谈很可能定在4月13日。
伊朗与主要国家的上一次会谈於2011年1月在土耳其伊斯坦布尔举行，但那次会谈甚至连讨论议程都未达成一致。
自此，华府和欧盟对伊朗实施了更严厉的制裁。当欧盟宣布对伊朗石油实施禁运时，欧盟与伊朗的关系降至新低；英国在驻伊朗大使馆遭抗议者攻击後关闭了使馆。
欧盟外交事务和安全政策高级代表阿什顿(Catherine Ashton)料将再度代表P5+1代表团参与会谈。P5+1包括五个安理会常任理事国和德国。
本月早些时候，P5+1代表团呼吁伊朗无条件地参与对话。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透首尔2月28日 - 韩国特别检察官办公室周二称，将以行贿、挪用公款等罪名起诉三星集团领导人李在镕及其他四名三星高管。周二是特别检察官办公室对总统朴槿惠亲信干政丑闻进行调查的最后一天。
路透首尔2月28日 - 据日本共同社报导，朝鲜一位外交官周二抵达北京进行会谈，这是去年6月以来朝鲜对中国首次如此高级别的访问。此前中国根据联合国制裁规定，暂停从朝鲜进口煤炭。