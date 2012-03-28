伊朗称料将在4月13日重启核会谈

路透迪拜3月28日电---伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周三援引伊朗外长萨利希(Ali-Akbar Salehi)的话报导称，伊朗预计将在4月13日重启与主要国家的会谈，此举或平息国际社会针对伊朗核计划不断施加的压力。

萨利希在与土耳其总理埃尔多安会面後表示，土耳其愿主持此次会谈，会谈地点将在未来几天确定。

一位驻布鲁塞尔的外交官也表示，会谈很可能定在4月13日。

伊朗与主要国家的上一次会谈於2011年1月在土耳其伊斯坦布尔举行，但那次会谈甚至连讨论议程都未达成一致。

自此，华府和欧盟对伊朗实施了更严厉的制裁。当欧盟宣布对伊朗石油实施禁运时，欧盟与伊朗的关系降至新低；英国在驻伊朗大使馆遭抗议者攻击後关闭了使馆。

欧盟外交事务和安全政策高级代表阿什顿(Catherine Ashton)料将再度代表P5+1代表团参与会谈。P5+1包括五个安理会常任理事国和德国。

本月早些时候，P5+1代表团呼吁伊朗无条件地参与对话。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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