伊朗称西方国家的施压政策徒劳无益

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透迪拜5月23日电(记者 Marcus George)---伊朗外长萨利希(Ali Akbar Salehi)周三表示，西方国家在巴格达会谈上对伊朗的任何施压努力都将是徒劳的。
再过几个小时，世界主要国家将与伊朗在巴格达举行会谈，试图就伊朗核计划达成协议。
萨利希在德黑兰的新闻发布会上表示，西方国家的施压和恐吓政策都是徒劳。他们必须采取善意政策才能解决这个问题。
他抨击了美国国会寻求对伊朗实施进一步制裁的做法，“美国国会没有发出好消息，这或许说明美国并没有准备表现出善意。”
“我认为这是一个战略错误。我希望他们在问题出现前及早取获得有远见的想法。”萨利希说道。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。