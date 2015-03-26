伊朗称任何有关其核项目协议须包括解除所有制裁

路透迪拜3月25日 - 伊朗外长扎里夫周三称，任何关于伊朗核项目的协议都必须将立即解除所有制裁包括在内。这表明伊朗在与世界大国谈判的主要障碍上并未表现出妥协迹象。

“这是伊朗政府从一开始就坚持的立场，”伊朗通讯社（IRNA）援引扎里夫的话称。

伊朗希望若达成协议，必须立即解除联合国、欧盟及美国对该国能源及金融行业实施的所有制裁。西方大国则希望逐步解除制裁。

解除制裁的节奏是伊朗与六大国谈判的内容之一。他们之间的谈判本周将重启。六大国指的是美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国。

伊朗最高领袖哈梅内伊上周称，立即解除制裁必须是任何有关该国核项目协议的一部分。

西方官员一直拒绝该要求。一位欧洲的高级谈判代表上周重申，这“不可能”。

扎里夫同美国国务卿克里周四举行会议，预计这将开启伊朗同六大国本周的谈判。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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