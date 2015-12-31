美国因伊朗弹道导弹项目准备对其实施新制裁--消息

路透华盛顿12月30日 - 了解情况的消息人士周三称，美国政府准备针对伊朗弹道导弹项目对相关国际企业及个人实施新制裁。

《华尔街日报》早些时候报导称，美国潜在制裁的对象为在伊朗、香港及阿联酋的约12家企业和个人，因其涉嫌在伊朗弹道导弹项目研发中扮演角色。

报导还称，美国官员曾表示，根据7月达成的伊核协议，美国财政部保留有将涉嫌参与导弹研发的伊朗实体列入黑名单的权利。

伊朗官员曾表示，伊朗最高领导人会视此类惩罚为违反伊核协议。

《华尔街日报》报导称，美国财政部计划实施的制裁，涉及两个参与伊朗导弹项目研发、与伊朗有关联的网络，同时还包括许多参与的人员。

制裁将禁止美国及外国公民与被制裁的企业进行业务往来，同时美国的银行将被要求冻结被制裁企业及个人在美国金融系统内持有的任何资产。

报导援引美国财政部声明称，阿联酋Mabrooka Trading CoLLC及其创始人Hossein Pournaghshband因帮助伊朗国有企业采购用于伊朗导弹项目的碳纤维（carbon fiber），将会成为被制裁的对象之一。

根据报导，美国财政部还准备对伊朗国防部的五名官员以及伊朗国防部下属的从事弹道导弹项目的企业进行制裁。（完）