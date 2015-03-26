伊朗称任何有关其核项目协议须包括解除所有制裁

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜3月25日 - 伊朗外长扎里夫周三称，任何关于伊朗核项目的协议都必须将立即解除所有制裁包括在内。这表明伊朗在与世界大国谈判的主要障碍上并未表现出妥协迹象。
“这是伊朗政府从一开始就坚持的立场，”伊朗通讯社（IRNA）援引扎里夫的话称。
伊朗希望若达成协议，必须立即解除联合国、欧盟及美国对该国能源及金融行业实施的所有制裁。西方大国则希望逐步解除制裁。
解除制裁的节奏是伊朗与六大国谈判的内容之一。他们之间的谈判本周将重启。六大国指的是美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国。
伊朗最高领袖哈梅内伊上周称，立即解除制裁必须是任何有关该国核项目协议的一部分。
西方官员一直拒绝该要求。一位欧洲的高级谈判代表上周重申，这“不可能”。
扎里夫同美国国务卿克里周四举行会议，预计这将开启伊朗同六大国本周的谈判。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率