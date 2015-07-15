伊核协议让沙特忧心忡忡

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
(本文由路透中文网编译提供)
路透利雅得/迪拜7月14日 - 沙特一名官员对路透称，如果伊朗与六国周二达成的核协议有太多的让步，那将会令中东成为“世界上更危险的地区”。这表明海湾阿拉伯国家对该协议深感不安。
沙特及其海湾盟国担心，该协议会让伊朗明目张胆地加大其对他们在中东地区敌人的支持。
在伊核协议宣布约10小时后，沙特当局仅发表了简短的公开声明，但该国官员却在私下明确表达了协议对该地区可能造成影响的担忧。在该地区，以逊尼派穆斯林为主的沙特长期以来一直与以什叶派穆斯林为主的伊朗为了影响力而相互竞争。
上述这位官员承认，如果协议能阻止伊朗获得核武器，那这对中东而言意味着“喜庆的日子”。但他同时表示，担心该协议反而会纵容“伊朗在该地区搞破坏”。
“作为伊朗的邻国，我们在过去40年吸取的教训是，善意只能让我们收获酸葡萄，”该官员通过社交网络对路透说。
沙特认为，伊朗对叙利亚总统阿萨德、伊拉克什叶派民兵力量、黎巴嫩真主党及也门胡塞武装的支持，是该国想为自身及什叶派穆斯林盟友在整个中东获得霸权的证据。
沙特周二晚在官媒就伊核协议发表声明，仅简洁地强调了严格检查制度的重要性、及伊朗没有满足协议条件时尽快重新实施制裁的必要性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
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