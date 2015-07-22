伊核协议已达成 沙特或推进自身核项目

路透利雅得7月21日 （记者 Angus McDowall） - 沙特夙敌--伊朗与主要国家达成核协议后，沙特可能加速其核电计划，建设核基础设施，有朝一日需要时可寻求武器化。

沙特最近已推进其核项目，但专家称不确定沙特是否可能秘密制造核弹，以及一旦这样的计划披露，该国是否能扛住政治压力。

“我认为，如果伊朗要拥有核弹，沙特也会力争拥有核弹。这就好比印度和巴基斯坦之间。巴基斯坦多年来都说不想要核弹，但当印度拥有核弹后，巴基斯坦也跟进了。”沙特一家新闻频道负责人Jamal Khashoggi说道。

沙特与伊朗在中东地区争夺影响力，沙特担心伊核协议使得伊朗摆脱国际压力和制裁，便于其在代理战争中进一步支持盟友。

迄今为止，沙特对伊核协议的反应是不咸不淡的公开赞扬，夹杂着私下里的指责。

一些接近沙特当权家族的沙特人士警告称，如果伊朗仍设法武器化其核项目，那沙特势必跟进，即便要冒着沦为“恶棍国家”以及与美国关系受损的风险。

对于沙特是否真的构成核扩散风险，抑或只是在虚张声势，分析人士莫衷一是。

而另一方面，对于一个像沙特这样经济几乎完全依赖贸易、但其石油产能对全球能源市场至关重要的国家，国际社会是否能通过制裁来施加压力，分析人士也看法不一。

对于伊朗核协议，沙特高层人士一直表示沙特也将要求同样的条款，这意味着沙特将寻求拥有核燃料链，但同时将面临严格的审查制度。

沙特已与多个能建设核反应堆的国家签署了核能合作协议，而近期与法国、俄罗斯和韩国的合作协议则更进一步，包含核电站和核燃料循环的可行性研究。

沙特若想制造核弹，仍面临难以逾越的技术障碍，制造核弹很难绕开铀浓缩，而各国之间的铀浓缩技术转让受到严密监管。

此外，美国目前与沙特的政治和安全基础设施紧密关联，很难想象沙特能瞒着美国开展核武项目。

若背着华府制造核弹，将导致双方战略安全关系出现巨大裂痕，而这种战略关系对沙特仍至关重要，尽管沙特正试图与其他军事大国建立替代性联盟关系。

近年来两国关系有所弱化，双方对于美国在中东应扮演怎样的角色存在分歧，但美国仍是沙特首要的安全保护伞，因此对沙特有强大影响力。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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