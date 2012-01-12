伊朗一名核科学家遭炸弹袭击死亡

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透德黑兰1月11日电（记者 Ramin Mostafavi/Parisa Hafezi）---伊朗一名核科学家周三乘汽车出行时，遭骑摩托车的人炸弹袭击死亡。伊朗谴责以色列和美国间谍是幕後黑手，但坚称此举不会影响其核项目进展。
这是两年来第五起伊朗技术专家白天遭袭事件。当时正是早高峰时段，32岁的化学工程师艾哈迈迪-罗尚（Mostafa Ahmadi-Roshan）坐在其银色轿车内，经过德黑兰一所大学附近的一条繁忙街道时，汽车被安置了磁性炸弹，随後爆炸。伊朗媒体称，司机也在袭击中丧生，一名路人受轻伤。
以色列拒绝置评。但以色列军方负责人周二曾称，伊朗将遭遇更多神秘的灾难。白宫目前力争中俄支持制裁伊朗，但否认美国参与此事，并对袭击进行谴责。
独立分析人士认为，以色列或西方是袭击主谋看似合理，但也不排除伊朗内讧或其他地区利益团体在虚张声势等。
伊朗已启动地下铀浓缩工厂，并以间谍罪判处一名美国人死刑。西方国家称伊朗试图制造核武器，但伊朗称其仅出於和平目的，拒绝停止核项目，因而欧美近期考虑对伊朗石油出口实施禁运。
伊朗曾威胁称，若其石油出口遭到制裁，将封锁霍尔木兹海峡，阻断西方在海湾的石油供应。
美国国务卿希拉里称，伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡是挑衅行为，很危险，并重申美国没有参与艾哈迈迪-罗尚遇害事件。
分析人士认为最新暗杀事件更像是为挫败伊朗核项目的长期、隐秘努力，而非对近期事态的回应。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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