伊朗宣布研发核动力舰船系统 回应美国延长对其制裁决定

路透贝鲁特/维也纳12月13日 - 伊朗周二命令其科学家开始研发核动力舰船系统，作为对美国的回应。伊朗称美国违反了2015年伊朗与世界大国达成的意义重大的核问题协议。

核专家称，若要执行伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)的此项命令，伊朗可能需要将浓缩铀纯度提高至超出伊核协议规定的上限水平。

鲁哈尼此项命令标志着伊朗当局对美国首次作出实质回应。上月美国国会通过了延长部分对伊制裁的决定，也使美国更加易于对伊朗重新实施伊核协议已取消的其它制裁措施。

美国白宫称已知悉伊朗的命令，并提及鲁哈尼已表示，有关这类舰船的工作不会超出伊核协议所承诺的框架范围。

“伊朗方面今天宣布的决定，并没有违反阻止其拥有核武器的国际协议，”白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)在记者会上说道。

美国国务院发言人John Kirby称，美国相信，负责监控伊朗核设施的国际原子能机构(IAEA)能够判断出伊朗是否遵守协议。(完)