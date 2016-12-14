伊朗宣布研发核动力舰船系统 回应美国延长对其制裁决定

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透贝鲁特/维也纳12月13日 - 伊朗周二命令其科学家开始研发核动力舰船系统，作为对美国的回应。伊朗称美国违反了2015年伊朗与世界大国达成的意义重大的核问题协议。
核专家称，若要执行伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)的此项命令，伊朗可能需要将浓缩铀纯度提高至超出伊核协议规定的上限水平。
鲁哈尼此项命令标志着伊朗当局对美国首次作出实质回应。上月美国国会通过了延长部分对伊制裁的决定，也使美国更加易于对伊朗重新实施伊核协议已取消的其它制裁措施。
美国白宫称已知悉伊朗的命令，并提及鲁哈尼已表示，有关这类舰船的工作不会超出伊核协议所承诺的框架范围。
“伊朗方面今天宣布的决定，并没有违反阻止其拥有核武器的国际协议，”白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)在记者会上说道。
美国国务院发言人John Kirby称，美国相信，负责监控伊朗核设施的国际原子能机构(IAEA)能够判断出伊朗是否遵守协议。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。