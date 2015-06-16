卡巴斯基称入侵伊核谈判酒店的电脑病毒用的是富士康数字证书

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福/旧金山6月15日 - 进一步研究发现，入侵伊核谈判举办酒店的复杂电脑病毒使用的是盗自富士康 的数字证书。

俄罗斯安全公司卡巴斯基实验室（Kaspersky Lab）周一称，研究人员发现，Duqu 2.0病毒通过使用富士康的合法数字证书，将电脑通讯进行了重新定向。

卡巴斯基上周发布了初步研究结果。该公司在报告中称，在三家用来举办伊核谈判的欧洲酒店的会议设备中发现了该病毒。

卡巴斯基及美国安全公司赛门铁克 称，该病毒与之前发现的间谍软件Duqu的部分编程相同。安全专家认为，Duqu是以色列开发的。

以色列否认与该病毒有任何关系。

“Duqu攻击者是唯一访问过这些证书的人，这进一步表明他们为了获取这些证书，曾入侵过这些硬件制造商，”卡巴斯基周一在报告概要中称。

卡巴斯基称，他们已将有关证书被窃一事通知了富士康。路透没有立即联系到富士康就已采取的保护系统的举措发表置评。（完）