卡巴斯基称入侵伊核谈判酒店的电脑病毒用的是富士康数字证书

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福/旧金山6月15日 - 进一步研究发现，入侵伊核谈判举办酒店的复杂电脑病毒使用的是盗自富士康 的数字证书。
俄罗斯安全公司卡巴斯基实验室（Kaspersky Lab）周一称，研究人员发现，Duqu 2.0病毒通过使用富士康的合法数字证书，将电脑通讯进行了重新定向。
卡巴斯基上周发布了初步研究结果。该公司在报告中称，在三家用来举办伊核谈判的欧洲酒店的会议设备中发现了该病毒。
卡巴斯基及美国安全公司赛门铁克 称，该病毒与之前发现的间谍软件Duqu的部分编程相同。安全专家认为，Duqu是以色列开发的。
以色列否认与该病毒有任何关系。
“Duqu攻击者是唯一访问过这些证书的人，这进一步表明他们为了获取这些证书，曾入侵过这些硬件制造商，”卡巴斯基周一在报告概要中称。
卡巴斯基称，他们已将有关证书被窃一事通知了富士康。路透没有立即联系到富士康就已采取的保护系统的举措发表置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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