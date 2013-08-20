伊朗或在限制核原料库存增加--外交官

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透维也纳8月19日（记者 Fredrik Dahl） - 外交官们周一称，伊朗通过不断将一些核原料转化成反应堆燃料，看似在限制敏感的核原料库存增加。这可能让伊朗在与各大国的谈判上争取更多时间。
西方国家密切关注伊朗中度浓缩铀气库存。以色列威胁称，如果阻止伊朗核项目的外交努力失败，而伊朗积累了足够多的原料，将袭击伊朗。
伊朗从2010年开始生产纯度为20%的浓缩铀，迄今已生产出超过240-250公斤该纯度的浓缩铀。制造一个核弹大约需要240-250公斤的浓缩铀。
但是伊朗的核原料库存一直低于以色列给出的“红线”，因部分铀气被转化成氧化物粉末。伊朗表示，这样做是为了向一个医疗研究反应堆提供燃料。
这些外交官表示，伊朗近几个月甚至可能已加大这种转化。
如果8月27-28日左右公布的国际原子能机构季度报告对此予以确认，伊朗20%浓缩铀库存增幅将低于产出。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。