伊朗媒体称伊朗计划造核潜艇

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透迪拜6月12日电---伊朗周二宣布计划建造其首艘核潜艇，这可能加深西方国家对其核活动的担忧。
伊朗法斯通讯社（Fars）援引该国海军副司令扎米尼（Abbas Zamini）的话称：“建造核潜艇的初步工作已启动，我们希望未来我国海军可利用核潜艇。”
智库卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）核扩散问题专家希布斯（Mark Hibbs）称，许多核潜艇用作燃料的浓缩铀，其浓缩程度也适用於核弹。
他暗示，伊朗可能以潜艇项目为借口，提炼更高浓度的铀。
但分析人士指出，伊朗有时会夸大其核项目和军事活动，以增加与大国谈判的筹码。
据法斯通讯社报道，扎米尼称，所有国家都有和平利用核技术的权利，包括用於舰船推进系统的技术。
伊朗将於6月18-19日，与美国、中国、俄罗斯、德国、法国和英国在莫斯科举行新一轮核对话。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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